Trento, Lamb: "Natale? Festeggerò con Cale e Ford"

Nell'edizione odierna de Il T Quotidiano si trova una lunga intervista ad Anthony Lamb. L'ala americana ha affrontato alcuni temi dell'ottimo inizio di stagione della sua Dolomiti Energia Trentino (11-1 in LBA, 1° posto), partendo dal vissuto personale alla prima annata in Europa: "Sto scoprendo, piano piano, cosa significa il distacco. Sono diversi i momenti in cui i miei famigliari più stretti, e quindi mia mamma e mio fratello, mi mancano però ero e sono consapevole del fatto che tutto questo fa parte del mio lavoro. Poi il Natale da sempre per me significa stare con la famiglia e quindi sì, è tutto molto strano, non saprei che altro termine usare. In ogni caso però devo dire che qui ho trovato un gruppo di compagni splendido, con tutti vado molto d'accordo. Ovviamente chi avrà la possibilità tornerà a casa, noi americani staremo certamente insieme. Va da sé che per noi stranieri tornare a casa è assolutamente improponibile e quindi festeggerò insieme con Cale e Ford. Siamo vicini di casa, praticamente dirimpettai, non ci sarà bisogno di chissà che tipo di organizzazione. Trasferta a Tortona (domenica 29, ore 16.45)? Siamo la capolista, tutti ci aspettano al varco e quindi dobbiamo sempre esprimerci al massimo delle nostre possibilità. Conosciamo i nostri valori, i pregi e i difetti. Sono certo ci faremo trovare pronti".