EUROLEGA

L'Olimpia Milano in piena crisi riceve al Forum l'Anadolu Efes reduce dal blitz di Montecarlo contro il Monaco. Il record europeo, 2 vittorie e 6 sconfitte, è deprimente: serve una svolta per raddrizzare una stagione in salita già a novembre. Sarà la volta buona?

© IPA A distanza di appena 48 ore dalla gara di Bologna è di nuovo Eurolega. L'EA7 ha immediatamente l'occasione per cancellare il ko con la Virtus per provare ad aggiustare una classifica tremenda. La squadra è rientrata a Milano nella notte di martedì per sostenere una seduta di allenamento in mattinata: tutti presenti, tranne il solito Billy Baron che sta recuperando dopo il doppio intervento al gomito.

Contro l'Efes servirà grande applicazione difensiva, in particolare nei confronti degli esterni di Erden Can. Nel primo dei due turni settimanali, il trio Larkin-Thompson-Beaubois ha prodotto la bellezza di 62 punti sugli 89 totali che hanno portato alla vittoria sul campo del Monaco di Mike James. Particolarmente ispirato Shane Larkin, autore di 25 punti col 75% da due e ben 4 triple piazzate a referto.

Ettore Messina ha così presentato il match: “L'Efes è una squadra che gioca con ritmo, tiratori e lunghi diversi che usano in base alle loro necessità, ad esempio Tibor Pleiss che con il suo tiro da fuori può aprire qualunque difesa a beneficio dei compagni. Noi attraversiamo un momento in cui non riusciamo a chiudere le partite o a giocare con continuità di rendimento come vorremmo. Come sempre quando le cose non vanno bene, è importante giocare con umiltà, con durezza e con voglia di aiutarci a vicenda".

© IPA

Sarà una serata speciale per Kyle Hines, comunque andrà a finire la partita. Per il centro americano sarà infatti il gettone numero 400 in Eurolega. E' il primo giocatore a raggiungere questo prestigioso traguardo. Nell'intervallo del match sarà celebrato Kruno Simon, ex di entrambe le squadre: il croato entrerà a far parte dell'Hall of Fame del club biancorosso.