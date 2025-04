Varese, Kastritis: "La nostra prestazione è stata grande"

Il coach dell'Openjobmetis ha commentato, dalla sala stampa della Fruit Village Arena, la vittoria biancorossa contro Napolibasket: "La nostra prestazione è stata grande, una bella risposta da parte della squadra. Da quando sono arrivato abbiamo perso una partita per 2 punti, contro Treviso. E altre 3 al supplementare, l'ultima contro Cremona in un momento nel quale pensavamo di averla in mano. Dopo questa serie di sconfitte non è mai facile ripartire. La nostra squadra ha mostrato grande carattere, la prestazione di stasera mi rende molto orgoglioso. Come già detto negli spogliatoi, ci sono altre 4 partite. Ognuna è importante, se vogliamo avere progressi e mostrare un carattere ancora migliore dobbiamo combattere per ogni singola partita. Ma siamo pronti a tornare a Masnago, una gara molto difficile contro Sassari il prossimo weekend. I nostri tifosi meritano che gli si venga dedicata la vittoria di stasera. Ci supportano molto, ieri prima della partenza con Napoli sono venuti a salutare la squadra. La partita contro Cremona è stata una serata dura per loro, sono andati tutti a casa molto arrabbiati, la dedica a stasera va a loro perché ci sono sempre stati anche in tutti i momenti difficili. Dedico personalmente la vittoria a ogni singola persona nell'organizzazione di Varese, che dal primo giorno che sono qui hanno dato il 100%".