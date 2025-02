Non è bastato superare il Canada (98-94) per qualificarsi alla fase finale di AmeriCup 2025: a Potosì, il Messico si è almeno consolato con una vittoria davanti ai propri tifosi. Da segnalare, tra le fila canadesi, la grande serata di Mfiondu Kabengele: per il lungo di Venezia 24 punti (7/12 al tiro, 10/14 ai liberi), 8 rimbalzi, 1 stoppata e 1 palla recuperata in 27'.