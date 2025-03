Stando a quanto riportato da La Prealpina, il rientro in gruppo di Justin Gray potrebbe portare a un recupero dell'ala americana in vista della sfida salvezza a Treviso (domenica 23, ore 20). L'infortunio al polpaccio sinistro è in via di superamento: considerando ancora e definitivamente fuori rosa Jaron Johnson, l'Openjobmetis di coach Kastritis ritroverebbe almeno un elemento delle rotazione dopo le assenze con Tortona e Reggio Emilia.