Scafati, firmato Nikola Jovanovic e rilasciato Jordan McRae

La Givova Scafati è lieta di annunciare la sottoscrizione dell’accordo con Nikola Jovanovic. Nel 2023/24 il centro 30enne, 211 cm per 107 kg), ha giocato in Belgio agli Anversa Giants: 13.9 punti e 7.5 rimbalzi. L’ultima “parentesi” termina qualche giorno fa, in Messico, dove con la casacca degli Halcones Xalapa gioca la finale scudetto. Così il DS Eugenio Agostinelli, all'interno del comunicato ufficiale: "Con Nikola aggiungiamo un giocatore di taglia e di esperienza, che potrà darci consistenza fin da subito nel gioco interno su entrambi i lati del campo. L’ingresso di Jovanovic non implica l’uscita di alcun giocatore se non quella di Jordan McRae, il quale ha richiesto di poter intraprendere un’altra avventura a livello professionale". Il serbo potrebbe essere disponibile già per l'anticipo di domani (ore 21) contro Pistoia.