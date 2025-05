Violenza di strada a Belgrado, 4 giocatori del Partizan coinvolti

Stando a quanto testimoniato da alcuni video e dalle testimonianze riportate dai diretti interessati alla polizia, nella notte tra lunedì e martedì l'esterno di un night club della capitale serba è stato teatro di una rissa. Questa la ricostruzione fornita dal club bianconero: "Carlik Jones, Frank Ntilikina, Sterling Brown e Isaac Bonga sono stati oggetto di insulti razzisti da parte di un gruppo di ragazzi, mentre le loro ragazze sono state chiamate con i nomi più dispregiativi semplicemente perché si trovavano in compagnia di persone dalla pelle scura. Quando tutti pensavano che l'incidente fosse terminato verbalmente, lo stesso gruppo di ragazzi ha aspettato i giocatori del Partizan davanti all'ingresso e li hanno aggrediti fisicamente. In seguito all'attacco, loro hanno reagito con rappresaglia contro gli aggressori". Le immagini mostrano come uno dei quattro (Jones) spacchi una bottiglia di vetro in testa a uno dei precedenti aggressori.