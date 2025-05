Fenerbahce, Jasikevicius: "Abbiamo giocato meglio, in modo intelligente"

Il coach del Fenerbahce ha commentato così la vittoria dei suoi nella semifinale di Eurolega contro il Panathinaikos: "Congratulazioni ai nostri giocatori e ai tifosi. È molto importante avere abbastanza fan del Fener qui. Ci dà molto aiuto. Era la partita in cui dovevamo mostrare il cuore ed è quello che abbiamo fatto nei momenti in cui il nostro basket non era bello. Abbiamo giocato contro i campioni e loro ci hanno reso le cose difficili. Penso che abbiamo giocato meglio, eravamo una squadra migliore ma non siamo riusciti a finire la partita, a fare una differenza maggiore. Ci sono state situazioni in cui avremmo potuto fare meglio. Qui non si giocherà un bel basket, non è possibile. La tensione e i nervi... I giocatori si sentono così vicini all'obiettivo. Non devi giocare un buon basket, ma in modo intelligente. Se mi avessero detto prima della partita che avremmo giocato così, sarei stato molto contento. Se guardi la partita contro il Panathinaikos l'anno scorso a Berlino, ci sono stati 6 palloni vaganti nei primi 25' e il Panathinaikos ne ha ottenuti 5. Quindi aveva 4 possessi in più, e se segnava il 50% aveva 4-5 punti. 4-5 punti in queste partite sono fondamentali. I cambiamenti in difesa sono stati buoni. Abbiamo i giocatori per questo. Il numero di triple (34 tentativi)? Speravo che ne arrivassero altri! Abbiamo reso bene, abbiamo giocatori che possono segnare".