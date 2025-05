Fener, Jasikevicius: "Rivincita col Pana? Non dovremo pensarci troppo"

Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Final 4 di Abu Dhabi, Sarunas Jasikevicius (coach Fenerbache) ha parlato così dell'atto conclusivo dell'Eurolega 2024/25: "Rivincita della semi col Pana dell'anno scorso? Spero che riusciremo a iniziare la partita in orario, non come a Berlino. E di approcciarla meglio. Abbiamo vissuto la stessa situazione negli ultimi due anni, spero che ci aiuterà. Dobbiamo pensare in modo semplice. Non abbiamo giocato bene a Berlino. Ho guardato di nuovo la partita. Il Panathinaikos è stato migliore di noi. Non dovremo pensarci troppo, è così semplice. Chi sarà più bravo per i 40' di domani vincerà, tutto qui. Futuro di Eurolega? Non è il nostro lavoro, anche se abbiamo la nostra opinione. Non so cosa c'entri l'arrivo della NBA con queste Final Four".