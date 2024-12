Jakovljevic: "Tutti insieme daremo il 600% per rendere Bologna orgogliosa"

Il coach esprime le sue sensazioni alla fine della gara persa dalla Virtus contro la Stella Rossa: "È difficile parlare adesso, abbiamo fatto il meglio possibile in questo momento. Ci sono tante cose da migliorare, spero possiate capire la mia posizione in questo momento e il mix di sensazioni che provo. Non abbiamo giocato il nostro basket per 40′ ma per buona parte della partita e questa buona parte deve diventare per forza di 40′, se ci dovessero essere i supplementare ancora di più. Abbiamo concesso ai nostri avversari di segnare 34 punti negli ultimi 10′ e questo è sicuramente un nostro errore. Luca Banchi mi ha portato a Bologna in un momento in cui non lavoravo, trovo un’immensa gratitudine nei confronti del signore, con la S maiuscola, Luca Banchi. Gli auguro il meglio, di essere felice e di stare bene. Prima di venire a Bologna l’ultimo allenatore con cui ho lavorato è stato Dusko Ivanovic e l’ultima partita con me e Dusko in panchina era contro la Virtus Bologna: provo un mix di emozioni ma detto ciò avrei preferito andasse diversamente oggi, voglio concentrarmi su quello che c’è da fare perché la strada è dura e lunga. Tutti i componenti di questa squadra e di questo staff daranno il 600 per cento per rendere questa piazza orgogliosa e tornare a rendere fiera questa divisa, questi colori e questo club".