Virtus, Ivanovic: "Nel secondo tempo mostrato come dobbiamo giocare"

Al termine del 91-79 in rimonta sulla Germani Brescia, Dusko Ivanovic (coach Virtus Segafredo Bologna) ha commentato così la vittoria dei suoi: "Penso abbiamo giocato per tutta la partita molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Nei primi 20' avevamo bisogno di maggiore aggressività, Brescia ha dimostrato come sia un'ottima squadra, intelligente, con grandi tiratori, energica. Nel secondo tempo abbiamo mostrato la nostra miglior faccia difensiva e mostrato come dobbiamo giocare. Questa è la difesa che porteremo ai playoff? Spero. Non solo: abbiamo ancora 4 partite di stagione regolare da giocare. Ora abbiamo una sola gara a settimana, abbiamo tempo per lavorare, preparare le partite, riposare e migliorare ancora di più".