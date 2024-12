Virtus, Ivanovic: "ASVEL gioca con grande fiducia e atletismo"

In previsione della prima sfida del girone di ritorno di Eurolega, coach Ivanovic ha presentato così la sfida tra Virtus Bologna e ASVEL Villeurbanne: "Ritengo che al momento l’ASVEL sia probabilmente una delle squadre migliori. Giocano molto bene, con grande fiducia, con grande atletismo e possono contare su un’ottima difesa. Maledon e De Colo sono giocatori e leader molto importanti in grado di creare e trascinare i loro compagni. Dovremo giocare un’ottima gara difensiva per provare a contenerli".