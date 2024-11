HAPOEL TEL AVIV, ACCORDO CON COACH ITOUDIS

Stando a quanto riportato da Sportando, in attesa del comunicato ufficiale della società israeliana, l'Hapoel Tel Aviv avrebbe trovato un accordo con coach Dimitris Itoudis. Sulla durata dell'accordo non sono ancora emersi particolari, presenti invece riguardo alla posizione di Stefanos Dedas: l'attuale capo allenatore rimarrebbe come assistente nello staff dell'ex coach di CSKA e Fenerbahce, così come avvenuto proprio tra il 2022 e il 2023 in Russia e Turchia. Gli israeliani sono al momento 3° nel gruppo A di EuroCup, lo stesso della Dolomiti Energia Trento.