ITALIA, POZZECCO: "GARA DA DIMENTICARE, MA NON PREOCCUPIAMOCI"

Le parole di Gianmarco Pozzecco, c.t. dell'Italia, dopo il k.o. contro l'Islanda: "Dopo aver saputo della vittoria della Turchia e della qualificazione raggiunta, eravamo felici per il traguardo conquistato e questo ha influenzato il nostro approccio alla gara. Non voglio cercare alibi: dovevamo essere più tranquilli e al contrario si è creata una tensione negativa per cui ci siamo irrigiditi subito all’inizio e non siamo più riusciti a trovare più il nostro modo di giocare. Questa è la pallacanestro, sappiamo che si può perdere contro tutti. E’ solo una partita da dimenticare, non dobbiamo preoccuparci ma solo renderci conto di cosa succede quando non giochiamo come sappiamo fare".