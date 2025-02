Così Matteo Spagnolo dopo la sconfitta con l'Ungheria di Reggio Calabria: "Sono orgoglioso di essere qui. Questa settimana mi è piaciuta molto perché abbiamo creato un gruppo fantastico di giovani, tutti in sintonia dentro e fuori dal campo. Sono stato davvero felice di farne parte. Non credo che gli ungheresi avessero più urgenza di vincere di noi, piuttosto nei momenti difficili non siamo riusciti a tirarci su a vicenda. Siamo giovani, ma possiamo imparare e migliorare".