Il Breaking conquista il Mediolanum Forum

L'INIZIATIVA

Esibizione a sorpresa durante l'halftime dei Playoff della Serie A di basket

Incredibile invasione di campo al Mediolanum Forum di Assago: 11 performer hanno scaldato il pubblico a tempo di musica durante l’halftime dei Playoff di Lega Basket Serie A di lunedì 15 maggio, EA7 Emporio Armani Olimpia Milano Vs. Carpegna Prosciutto Pesaro. L'obiettivo era annunciare il Red Bull BC One Italy Cypher 2023, in programma sabato 27 maggio a Bologna, che vedrà in gara i migliori talenti italiani del Breaking.



Un momento davvero speciale quello offerto lunedì sera da una crew, formata da 9 b-boy e 1 b-girl della BStudents Academy di Padova, che si è esibita in uno spettacolo di coreografia e freestyle di Breaking. I ballerini hanno affascinato il pubblico attraverso tecnicismi, evoluzioni e acrobazie (definiti in gergo top rock, footwork e powermoves).

Ospite d’onore B-Boy Lilou, membro dei Red Bull BC One All Stars, conosciuto per i suoi numerosi premi internazionali e per aver vinto ben due volte il titolo di campione mondiale del Red Bull BC One. Coreografo d’eccezione Giuseppe Di Mauro, in arte Kacyo, 3 volte vincitore del Red Bull BC One Italy, Responsabile Tecnico della Nazionale Breaking per la Federazione italiana Danza Sportiva e Direttore Artistico della BStudents Academy.

Energia, adrenalina e passione saranno gli ingredienti del RED BULL BC ONE CYPHER ITALY 2023: l’appuntamento per la Finale Nazionale è sabato 27 maggio 2023 alle ore 22:00 presso lo spazio DumBO di Bologna, che accoglierà i migliori talenti italiani del Breaking. Saranno in 24 (8 b-girl e 16 b-boy) a sfidarsi per ottenere la possibilità di rappresentare il nostro Paese alla 20ª Finale Mondiale del Red Bull BC One, che verrà ospitata a Parigi, in Francia, domenica 21 ottobre 2023 presso il celebre stadio Roland Garros.