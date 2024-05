Idea Vildoza per Bologna. Denegri da Cremona a Tortona

MERCATO

L'argentino in uscita dal Panathinaikos: c'è anche la Stella Rossa, ma la Virtus è avanti. Trento scatenata: punta Pecchia, Caruso e Vitali

© IPA

VILDOZA, PIU' CHE UN'IDEA PER LA VIRTUS

Non ha legato con Ergin Ataman, che l'ha utilizzato col contagocce nel corso della stagione, e tutti gli indizi portano a un addio con Panathinaikos. Luca Vildoza è sul mercato e sta attirando l'interesse di diversi club. La Stella Rossa, con cui ha giocato l'anno scorso, si è già fatta avanti. Ma in Serbia sono convinti che Vildoza abbia in mano un'offerta della Virtus Bologna: il playmaker argentino avrebbe già un accordo di massima con le Vu Nere.

DENEGRI SALUTA CREMONA, ANDRA' A TORTONA

Davide Denegri, attualmente in fase di recupero dopo l'infortunio alla mano, ha salutato la Vanoli Cremona. Lo ha fatto attraverso un post sul profilo Instagram del club. "Ci tengo a ringraziare per questi due anni i tifosi, ovviamente. Mi hanno fatto sempre sentire il loro appoggio. Aldo Vanoli e la sua famiglia per l'opportunità che mi hanno dato. Qui ho legato con tantissime persone, ho stretto tante amicizie che porterò dentro tutta la vita. Auguro il meglio alla società e i tifosi e spero che quando tornerò qui potremmo abbracciarci e ricordare i bei momenti trascorsi insieme". La sua prossima destinazione è la Bertram Yachts Derthona.

GRANDI MANOVRE TRENTO: PIACCIONO PECCHIA E CARUSO

La Dolomiti Energia Trento sta programmando la nuova stagione senza Kamar Baldwin che spera di trovare un contratto in Eurolega. In entrata Paolo Galbiati spera di tornare a lavorare con Andrea Pecchia (i due sono stati insieme a Cremona) e monitora attentamente la situazione di Guglielmo Caruso che potrebbe uscire da Milano, soprattutto in caso di arrivo di Diop. Attenzione all'ipotesi di scambio con Reggio Emilia: Michele Vitali a Trento e Davide Alviti alla Unahotels.



REAL MADRID, SENTI GARUBA: NON HO DECISO IL MIO FUTURO

Le voci sono più che credibili, le conferme arrivano da più parti. Usman Garuba giocherà nella prossima stagione nel Real Madrid. Ma il 22enne lungo nato proprio nella capitale spagnola ha voluto prendere posizione attraverso un post su X: "Il mio futuro non è ancora deciso, smettetela di diffondere notizie false".

BODIROGA E LE WILD CARD PER LA PROSSIMA EUROLEGA

Dejan Bodiroga, presidente di Eurolega, ha parlato della composizione del prossimo torneo. Ballano alcune wild card, con la Virtus Bologna tra le candidate più serie. "Le scelte verranno fatte entro un mese. Stella Rossa e Partizan hanno entrambe ottime possibilità di giocare in Eurolega anche per la prossima stagione". A far spazio a Paris Basketball, "promosso" dopo la vittoria in Eurocup, dovrebbe essere Valencia. Bodiroga ha anche annunciato le tre opzioni per le Final Four 2025: Belgrado, Barcellona oppure Abu Dhabi.