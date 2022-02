I Lakers vincono in rimonta, primato a Ovest per Phoenix  

BASKET

Ancora LeBron trascina Los Angeles nel 122-115 sui Knicks ai supplementari, vincono anche Suns, Miami e Bucks

Continua la marcia di Phoenix, di Miami e di Milwaukee nella notte Nba. I Suns superano 95-80 gli Washington Wizards e rafforzano il primo posto a Ovest, gli Heat sono al secondo posto a Est dopo il 104-86 su Charlotte, i Bucks sotterrano 137-108 Portland. Si rialzano i Lakers, a cui serve una super rimonta per avere la meglio ai supplementari dei New York Knicks: 122-115 per LeBron James e compagni. Vittorie anche per Memphis e Sacramento.

ORLANDO MAGIC-MEMPHIS GRIZZLIES 115-135

Continua la stagione nera degli Orlando Magic che cadono in casa anche contro Memphis, sempre saldi in piena zona playoff con 37 vittorie in stagione. I Grizzlies dominano trascinati da Morant (35 punti), arrivando a un massimo vantaggio di +31 a metà del terzo quarto. Una partita sempre in controllo per gli ospiti mentre la squadra della Florida si affida agli inutili 22 punti di Anthony.

CHARLOTTE HORNERS-MIAMI HEAT 86-104

Dominio di Miami in casa di Charlotte e gli Heat infilano la seconda vittoria consecutiva che vale il momentaneo secondo posto a Est. Per gli Hornets invece quarto ko di fila e crollo che rischia di valere la zona playoff. Devastante il trio Butler, Adebayo e Herro con rispettivamente 27, 20 e 19 punti per Miami, mentre Charlotte paga un pesante passaggio a vuoto dalla metà del terzo quarto in poi.

WASHINGTON WIZARDS-PHOENIX SUNS 80-95

Dopo il passo falso ad Atlanta, Phoenix torna a vincere e rafforza il primo posto a Ovest con la 42esima vittoria stagionale, mentre Washington scivola fuori dalla zona playoff e conferma il momento di crisi. E’ Ayton con 20 punti il miglior marcatore dei Suns e del match, con gli ospiti che volano fino a +36 nel terzo quarto prima di amministrare l’ampio vantaggio con facilità.

LOS ANGELES LAKERS-NEW YORK KNICKS 122-115

Servono i supplementari ai Lakers per sbarazzarsi in rimonta dei Knicks e risollevarsi dopo la sconfitta nel derby contro i Clippers. E’ ancora una volta LeBron James a trascinare i gialloverdi, miglior marcatore dei suoi con 29 punti e 13 rimbalzi, mentre a New York non servono le ottime prove di Barrett e Randle (36 e 32 trasformazioni). New York scappa sul +21 nel secondo quarto, ma dopo l’intervallo lungo ecco che si scatenano i Lakers fino all’incredibile rimonta che si concretizza nell’extra time.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MILWAUKEE BUCKS 108-137

Quinta sconfitta di fila per Portland che rischia di gettare al vento la zona playoff mentre i Bucks sono terzi a Est. Tutto facile per Milwaukee, come sempre nelle mani di Antetokounmpo con 29 punti e 9 rimbalzi. Meglio di lui nelle trasformazioni solo il compagno di squadra Portis (30 punti). I campioni in carica della Nba impongono sin da subito la propria superiorità dominando dal primo all’ultimo punto e dilagando all’avvicinarsi della sirena.

SACRAMENTO KINGS-OKLAHOMA CITY THUNDER 113-103

Sfida di bassa classifica tra due squadre che stanno vivendo stagioni altalenanti e negative. Ancora qualche speranza di raggiungere i playoff per Sacramento, stanotte trascinata da Barnes con 24 punti. Stessi punti anche per Giddey tra i Thunders, ma non basta e Oklahoma incappa nella prima sconfitta dopo tre vittorie consecutive.