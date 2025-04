Hapoel Tel Aviv, sul taccuino Micic, Kabengele, Yabusele e Montero

Intervistato da BackdoorPodcast, il proprietario della squadra israeliana, avanti 1-0 nella serie finale di EuroCup contro GranCanaria, ha parlato delle possibili aggiunte dal mercato, in previsione di una prossima partecipazione a EuroLeague. Così Ofer Yannay: "Penso che stiamo arrivando a un punto in cui entrambe le parti devono prendere una decisione. Se la decisione viene presa ora, sarebbe fantastico averlo in squadra, ma se non accade subito, la prossima finestra per portare Micic nella nostra squadra sarà a luglio a causa delle restrizioni NBA. Spero di riuscire ad averlo ora, ma le trattative sono sempre complicate. Quali altri giocatori ci piacciono? Montero del Valencia. Mi piace il fatto che sia molto giovane e talentuoso e, ad essere sincero, ha catturato la mia attenzione. C’è un ragazzo che attualmente non gioca in Eurolega, ma è estremamente talentuoso e mi piace davvero: Guerschon Yabusele. Finora sta avendo una stagione fantastica in NBA, ma se dovesse rendersi disponibile e decidere di esplorare un ritorno in Eurolega, sicuramente cercheremo di ingaggiarlo. Mi piace Kevin Punter, ma ora è fuori mercato. Ci sono molti altri nomi che mi piacciono, come Chima Moneke, che è un giocatore straordinario. Inoltre, Kabengele potrebbe attirare il nostro interesse per la prossima stagione".