Varese, Hands: "Sassari può essere un punto di svolta"

Sulle pagine de La Preaplina, Jaylen Hands (Openjobmetis Varese) ha parlato dei primi mesi di stagione biancorossi e degli obiettivi per il futuro, personali e della squadra di coach Mandole: "Sono super eccitato dalla possibilità di proseguire la striscia contro Treviso (domenica 12, ore 18.15, Itelyum Arena). Non sarà facile perché affronteremo una squadra competitiva, ma la fiducia delle ultime 2 vittorie ci sta dando la spinta per allenarci al massimo. A Sassari è stata una vittoria importante, figlia di una solida prova di squadra. Volevamo dare un segnale nel poter essere competitivi anche in trasferta; lo abbiamo fatto nel modo migliore, può essere un punto di svolta della stagione. Stavolta eravamo superconcentrati sulla necessità di ripartire forte e abbiamo finalmente imparato la lezione. Siamo una squadra che ama il gioco in velocità, coach Mandole chiede a noi guardie di spingere il più possibile sull'acceleratore. Io mi trovo molto a mio agio: ci è voluto del tempo per abituare tutti a questo stile di gioco, ma ho molta fiducia negli allenatori, mi confronto molto con Marco Legovich per migliorare tutti gli aspetti del mio gioco. Cerco di migliorare sempre per raggiungere i miei obiettivi da giocatore, e credo che Varese sia il posto ideale per aiutarmi a raggiungere questi traguardi”.