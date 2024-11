Come riportato da BasketNews, durante la sfida di Eurolega col Bayern Monaco, Devon Hall si sarebbe procurato una frattura all'osso metatarsale sinistro. Per la guardia ex Milano è stata già programmata un'operazione chirurgica, in seguito alla quale verranno stabiliti i tempi di recupero. Dopo Wilbekin e Baldwin, quello di Hall è il terzo infortunio pesante nel reparto esterni per la squadra di coach Jasikevicius.