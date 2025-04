Virtus, Hackett: "Treviso? Prova di ottimo carattere"

Raggiunto dai microfoni di DAZN a pochi istanti dalla vittoria sulla Nutribullet Treviso, il play della Virtus Bologna ha commentato così il 74-80 del Palaverde: "Era importante per noi venire qui e dare un altro segnale, come stiamo cercando di fare ultimamente. Questo è un campo difficile, che negli anni ci ha creato tante difficoltà. Treviso è una squadra che lotta e con molto talento, bisogna rendere onore a loro. E stasera siamo stati bravi. Nel finale quando hanno pressato ci siamo messi un po' in difficoltà, però è stata una prova di ottimo carattere: abbiamo giocato venerdì, le energie erano quelle che erano".