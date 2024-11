GILLESPIE LASCIA NEW ZEALAND, VICINO ACCORDO CON MILANO

Come ufficializzato dai New Zealand Breakers sui propri canali ufficiali, Freddie Gillespie non è più un giocatore della formazione in lizza per i playoff della lega australiana. Così la CEO Lisa Edser nel comunicato: "Freddie ci ha contattato e ci ha chiesto di liberarsi. Anche se il sentimento è agrodolce, era un'opportunità che Freddie voleva sfruttare e noi lo abbiamo sostenuto. Non vediamo l'ora di vedere il suo successo in futuro". Tra lo statunitense e l'Olimpia Milano rimangono quindi solo il viaggio transoceanico e la firma sul contratto fino al termine della stagione.