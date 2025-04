Gandini: "Il basket è il primo sport di squadra in Italia dopo il calcio"

Un altro tema riguarda i ricavi e i prossimi passi della Lega: “Uno degli aspetti fondamentali che interessano maggiormente le società è quello della sostenibilità. Noi non abbiamo ancora raccolto dal mercato quello che riteniamo sia il nostro valore, nonostante una obiettiva crescita dimostrata dai nostri eventi Supercoppa e Final Eight. Abbiamo di fronte un nuovo triennio che ci auguriamo sarà di ulteriore crescita e guardiamo con curiosità al mercato televisivo domestico, che sia la trasmissione streaming in abbonamento o che sia la diffusione più ampia in chiaro, se ci darà le risorse che meritiamo. La Final Eight? È arrivata a un livello di importanza che forse tre anni fa non immaginavamo. L’impianto di Torino è, secondo me, uno degli impianti migliori in Italia per fare sport indoor e la città di Torino e la Regione Piemonte hanno risposto molto bene. Sicuramente si può migliorare, essendo un format che occupa 5 giornate: possiamo fare ancora meglio nei quarti di finale, anche se questo dipende spesso dagli accoppiamenti e dalle partite in programma per quelle giornate che si conoscono molto avanti”.