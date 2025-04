Gallinari: "Futuro? Non so se continuerò a giocare"

All'interno di una lunga intervista rilasciata a PianetaBasket, Danilo Gallinari ha parlato della scelta di giocare nei Vaqueros de Bayamon (Porto Rico) e le prospettive del futuro a breve termine, dentro e fuori dal campo: "Non lo sinceramente [se continuerò a giocare a basket], il programma è quello di finire la stagione a Porto Rico e poi andare in Nazionale. Poi vedremo, adesso non lo so. Sicuramente in Azzurro basta, sarà l'ultima estate in Nazionale. Esperienza ai Vaqueros? Sto bene, mi sono sempre allenato in tutto il periodo in cui non ho giocato. Chiaramente allenarsi è una cosa, giocare le partite è un'altra. Però sto bene, era da un po' di tempo che non giocavo così tanti minuti, quindi sono contento del fatto che il fisico sta reagendo bene. Sono contento, sono belle sensazioni quelle di giocare tanto tempo. Carlos [Arroyo] è uno dei motivi per cui ho deciso di venire a Porto Rico: me l'ha detto da subito, lui che ci ha giocato prima di andare al college e in America, e poi a fine carriera, che il ritmo della partita è alto e anche quello del calendario. Giochiamo un giorno sì e un giorno no praticamente. Si giocano tantissime partite. L'atmosfera è bella, soprattutto per noi: i tifosi ci seguono, il nostro è tra i palazzetti più belli, sempre con 10mila persone cariche. Sempre un bell'ambiente, dove è bello giocare".