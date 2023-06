Nba, Gallinari saluta Boston: ceduto ai Wizards in una maxi trade

NBA

Percorso inverso per Kristaps Porzingis, ma il futuro dell'azzurro è tutto da decifrare

© Getty Images Si conclude senza neanche una presenza sul parquet l'avventura di Danilo Gallinari ai Boston Celtics. L'azzurro è stato infatti coinvolto in una maxi trade che lo ha visto partire in direzione Washington, mentre il percorso inverso lo ha fatto Kristaps Porzingis. Difficile, in ogni caso, che il futuro del Gallo sia con la maglia dei Wizards: la franchigia della capitale potrebbe tagliarlo immediatamente e consentirgli di divenire free agent.

Per assicurarsi il gigante lettone (23,2 punti e 8,4 rimbalzi di media a partita nell'ultima stagione) i Celtics, oltre a Gallinari, hanno spedito ai Wizards anche Mike Muscala e coinvolto nella trade i Grizzlies, che da Boston hanno ricevuto Marcus Smart e a Washington hanno spedito Tyus Jones. Per Boston anche le prime scelte 2023 e 2024 di Memphis.

Soltanto pochi giorni fa Gallinari aveva esercitato l'opzione da 6,8 milioni di dollari a suo favore per rimanere ai Celtics anche nella stagione 2023/24 e provare a giocarsi le sue carte come non era riuscito a fare in quella appena passata. Dopo la rottura del crociato subita a fine agosto in Nazionale, infatti, il lungo azzurro non ha mai più messo piede in campo e le ultime speranze di indossare la maglia verde, anche solo per qualche minuto, nelle Nba Finals si sono infrante con la sconfitta di Boston nelle finali di conference contro Miami.