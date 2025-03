Trento, Galbiati: "Molta amarezza, dobbiamo fare meglio"

Al termine della sconfitta casalinga contro Tortona (85-89), a parlare a nome della Dolomiti Energia Trentino è stato coach Paolo Galbiati: "C'è molta amarezza perché non siamo stati lucidi, solidi e precisi. Le basse percentuali al ferro ci hanno penalizzato, così come alcune disattenzioni difensive. Abbiamo sprecato un'occasione per portare a casa una partita che, con un po' più di lucidità, avremmo potuto vincere. Abbiamo faticato contro i cambi difensivi, intestardendoci in alcune situazioni. Chiaramente, l'assenza di Bayehe e Ellis ha pesato: con rotazioni ridotte abbiamo faticato a mantenere il nostro ritmo di gioco e non abbiamo fatto quello che sappiamo, vogliamo e dobbiamo fare. Sicuramente dobbiamo riconoscere il merito alla loro prestazione, ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio".