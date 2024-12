Trento, Galbiati: "Siamo riusciti a imporre il nostro stile"

Nell'immediato post partita della vittoriosa trasferta in Polonia di EuroCup (70-82 in casa del Trefl Sopot), queste sono le dichiarazioni rilasciate dal coach di Trento Paolo Galbiati: "È stata una partita molto dura perché loro giocano con grande intensità. Oggi siamo riusciti a imporre il nostro stile di pallacanestro, mantenendo solidità sia in difesa che in attacco, dove abbiamo mosso bene la palla. In questo momento siamo un po' "undersized" per l'assenza di Mawugbe, ma siamo stati bravi a compensare con aggressività e determinazione, nonostante avessimo giocato appena 48 ore fa (vittoria 110-119 a Scafati in LBA, ndr)".