Trento, la Giunta Comunale ha accolto la Coppa Italia

Nella mattinata di ieri, la Giunta provinciale ha accolto l'Aquila Basket Trento, reduce dal freschissimo successo in Coppa Italia ai danni dell'Olimpia Milano. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa si sono complimentati con una rappresentanza della squadra e della dirigenza bianconera nella sede di Piazza Dante. "Successi come questi non nascono per caso – ha affermato il presidente Fugatti – ma hanno origine dalla serietà di chi ha investito e creduto in questo percorso sin dall'inizio. La Coppa Italia ha confermato le capacità di chi è sceso in campo e del coach, ma anche la competenza della dirigenza nel portare avanti un progetto societario ben fondato e lungimirante. Le lacrime del capitano Forray al termine della finale hanno rivelato il lato umano di una persona legata al territorio e allo stesso tempo riconosciuta dal territorio. Un gesto che conferma quanto sia importante per la Provincia stare al fianco della società e investire nello sport".

"Un grande successo di squadra – ha spiegato la vicepresidente Gerosa – non solo di quella che scende in campo e che ci regala grandi emozioni e trofei come questa Coppa Italia. Dietro al successo sportivo, infatti, c'è una struttura solida, un gruppo coeso di donne e uomini che hanno creduto in un progetto sportivo e lo hanno trasformato in un progetto di comunità. Gli atleti di Aquila Trento – molto amati per la loro professionalità e umiltà - sono strettamente legati alla comunità trentina per merito di tutta una serie di progetti dall'elevata valenza sociale e, con la loro presenza negli istituti scolastici, trasmettono ai nostri studenti l'importanza dei valori dello sport che sono fondamentali per la loro crescita".