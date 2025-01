Brescia, Ferrero: "Varese? Sarà una festa, è casa mia"

Sulle pagine de La Prealpina, Giancarlo Ferrero (Germani Brescia) ha presentato la sfida della squadra di Poeta contro la sua ex Openjobmetis Varese (2015-23): "La data del 25 gennaio l'avevo segnata sul calendario lo scorso luglio; ora desidero proprio vivere questa grande emozione. Tornare a Masnago sarà molto strano: saranno particolari il prima e il dopo, sarò l'ospite d'onore della cena organizzata dagli amici del Basket Siamo Noi, evento unico con un giocatore avversario. Ci sono tanti amici o persone con le quali ho condiviso un percorso di 8 anni che come me non vedono l'ora di rivedermi. È casa mia a tutti gli effetti, tornarci sarà un momento piacevole: 8 anni nel basket moderno sono tantissimi. Quando si creano legami così forti significa che Varese mi ha capito e apprezzato come uomo, oltre che come giocatore. Domani sarà una festa, con l'opportunità di poterci abbracciare. E poi c'è la partita (palla a due alle 19, nda). Come sempre darò il massimo, mettendo a disposizione della squadra la mia professionalità".