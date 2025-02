Bahcesehir, Galatasaray e Besiktas: 3 derby di Istanbul in programma per il Fenerbahce lungo il cammino verso la Coppa di Turchia, 3 derby vinti con autorità. Il 104-81 della finale non ha visto tra i principali protagonisti Nicolò Melli (4 rimbalzi in 14'): l'MVP della manifestazione è andato a Nigel Hayes-Davis, autore di una finale da 22 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. A poco sono serviti i 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist dell'ex Reggio Emilia Derek Needham.