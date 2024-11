REGGIO EMILIA, I LAKERS AL PALABIGI PER OSSERVARE FAYE

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, in occasione della vittoria della Unahotels contro Tortona due osservatori dei Los Angeles Lakers erano presenti al PalaBigi per vedere da vicino Mouhamed Faye. Al termine della prova da 15 punti e 14 rimbalzi, uno degli uomini dei losangelini si sarebbe mostrato "stupefatto dalla prestazione del centro senegalese". Momo, dopo la rinuncia del 2024, è uno dei prospetti internazionali con più attenzioni in vista dell'NBA Draft 2025: dopo l'esperienza di Kobe Bryant, quello scritto dal classe 2005 sarebbe un altro capitolo del legame tra Reggio Emilia e i gialloviola.