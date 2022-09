Europei Basket: l'Italia di Pozzecco batte la Croazia e ritrova il sorriso 

EUROPEI

Gli azzurri faticano, in una gara ricca di alti e bassi, ma vincono contro i croati

© Getty Images Pronto riscatto dell’Italia in questi Europei di Basket. Nella quarta sfida del gruppo C gli azzurri di Pozzecco vincono 81-76 contro la Croazia di Bojan Bogdanovic, stella Nba degli Utah Jazz, e si qualificano agli ottavi di finale. Al Forum di Assago l'Italbasket è trascinata da una super prestazione di Alessandro Pajola e Nicolò Melli. Giovedì alle 21 l’ultima sfida del girone: dall’altro lato del parquet ci sarà la Gran Bretagna.

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Ucraina, l’Italia di Pozzecco torna alla vittoria. Trascinata da un’incredibile prestazione di Alessandro Pajola, oltre a quelle di Simone Fontecchio e Nicolò Melli, l’Italbasket batte la Croazia. Avvio molto convincente degli azzurri con la Croazia che rimane comunque in partita nonostante le otto palle perse, il primo quarto finisce 22-17. Nel secondo si vede una grande lotta in campo con diversi errori per la formazione azzurra, che nonostante tutto riesce a rimanere davanti. La Croazia reagisce nel terzo e grazie alla stella degli Utah Bogdanovic si porta in avanti con un parziale di 25-15. Gli scatti d’orgoglio dell’Italia regalano qualche sussulto, Fontecchio da 3 esalta il Forum e porta gli azzurri a 63-64 a 7 minuti dal termine. La squadra di Pozzecco con il cuore difende e disputa un finale di partita incredibile. L’Italia trionfa e vola agli ottavi, decisiva per la classifica la gara di giovedì contro la Gran Bretagna.

Nel girone C (Milano-Italia), oltre al match serale tra Italia-Croazia si sono giocate Estonia-Gran Bretagna e Grecia-Ucraina. Nel primo incontro a trionfare è l’Estonia per 94-62 che vince il suo primo match. Nell’altra gara, tra le due capoliste del gruppo che si contendevano la prima posizione solitaria nel girone, ad avere la meglio è la Grecia per 99-79.