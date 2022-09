Europei Basket: altra sconfitta per l’Italia, l’Ucraina trionfa 84-73

EUROPEI

Dopo la caduta con la Grecia arriva il secondo ko azzurro nel girone C, domani partita già decisiva con la Croazia

Si complica il cammino dell’Italia agli Europei di basket. Dopo il ko contro la Grecia, arriva un’altra sconfitta per la nazionale di Pozzecco. Stavolta il punteggio è pesante contro l’Ucraina, vincitrice 84-73 e trascinata dal fenomeno Nba Mykhailiuk (23 punti). Gli azzurri crollano clamorosamente nell’ultimo quarto, non bastano Polonara e il solito Fontecchio. Domani alle 21 contro la Croazia la quarta e già decisiva partita del girone C.

Ad appena due settimane dalla vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, l’Italia torna ad affrontare l’Ucraina, questa volta nella terza sfida del gruppo C degli Europei. E questa volta, a Milano, la nazionale di Pozzecco crolla nell’ultimo quarto subendo una pesante sconfitta per 84-73.

Si tratta del secondo ko di fila dopo quello con la Grecia e il cammino comincia a farsi in salita. Eppure l’Italia parte forte e si porta fino a un massimo vantaggio di +8 sul finire del primo quarto, nella seconda frazione però arriva la reazione ucraina con gli azzurri che si deconcentrano e concedono troppo agli avversari. Arriva addirittura il sorpasso dell’Ucraina, ma è solo un sussulto perché Pozzecco carica i suoi e pronta la nostra nazionale riprende a carburare: +10 a metà del secondo quarto. E’ però un match di alti e bassi e prima dell’intervallo lungo arriva un altro parziale favorevole ai gialloblu, dopo la pausa ancora ucraini sugli scudi grazie alla stella Nba Mykhailiuk (23 punti per lui a fine partita). Il gigante di Toronto mette in apprensione la difesa dell’Italia, che risponde con il solito super Fontecchio e Polonara.

Massimo equilibrio e sfida punto a punto nel terzo parziale, nell’ultimo quarto accade però l’impensabile: tracollo totale della nazionale tricolore che si scioglie e sembra perdere di colpo tutte le certezze. Un passaggio a vuoto che costa carissimo, domani azzurri ancora in campo alle ore 21 contro la Croazia in una sfida che rischia di essere già decisiva.