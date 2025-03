Eurolega, Virtus travolta dal Maccabi

Continua la serie di sconfitte per la Virtus Bologna in Eurolega. Sul neutro di Belgrado, nella trentesima giornata, la formazione di Ivanovic perde 77-67 contro il Maccabi Tel Aviv e dura appena un quarto (17-15 dopo i primi 10'), poi gli israeliani, al quarto successo consecutivo, prendono il largo tra secondo e terzo periodo. Sempre più vicino il penultimo posto per le V Nere, che non vanno oltre i 15 punti di Polonara e i 13 di Clyburn.