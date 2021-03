Eurolega: riscatto Olimpia Milano, Zalgiris battuto in trasferta

BASKET EUROLEGA

L’Olimpia Milano torna alla vittoria nella 28a giornata di Eurolega, battendo 69-64 lo Zalgiris Kaunas in trasferta e mettendosi così alle spalle il ko di mercoledì contro il Fenerbahce. Partita non semplice per le Scarpette rosse, brave comunque a mantenere costantemente il vantaggio per tutto l'arco dei 40 minuti. Mvp di serata un dominante Shavon Shields, autore di 23 punti, 10 importanti per Kyle Hines e Gigi Datome. foto twitter Zalgiris

Serviva una prestazione importante a livello caratteriale per mettersi alle spalle il ko di quarantott’ore fa al Forum contro il Fenerbahce ed è arrivata puntualmente contro lo Zalgiris: l’AX Armani Exchange Milano conquista un successo fondamentale nella corsa ai playoff, battendo una squadra tosta e rimasta sempre a contatto per tutto l'arco del match, pur non andando mai in vantaggio, curiosamente. L’Olimpia parte molto bene, trascinata da un Kevin Punter da 9 punti (sui 14 complessivi) nel primo periodo, e nonostante il tentativo di rientro dei lituani nel secondo quarto grazie ai canestri di Grigonis e Lauvergne (11 punti per entrambi all’intervallo, 17 e 15 rispettivamente alla sirena finale) la squadra di coach Ettore Messina mantiene un minumo vantaggio alla pausa lunga, con il punteggio di 34-32. Nella ripresa, per Milano, arrivano i primi punti di Jeremy Evans, arrivato una settimana fa dal Khimki e utilizzabile solo in Eurolega, ma soprattutto si scatena Shavon Shields, che segna 7 dei suoi 23 punti di una serata da Mvp nella terza frazione di gioco. Ai canestri del prodotto di University of Nebraska si aggiungono anche quelli di Gigi Datome, che a 3’20” dall’ultimo mini-intervallo firma la tripla del +10.Sembra il preludio all’allungo decisivo e invece lo Zalgiris ha la forza di rientrare nell’ultimo periodo fino al -2, sfruttando qualche ingenuità difensiva e le conclusioni a bersaglio di Lauvergne. Nonostante l’assalto finale, però, Milano si difende efficacemente grazie a un ottimo Kyle Hines (2 stoppate per l’ex Olympiacos e Cska, ma anche un importante contributo in attacco con 10 punti a referto) e chiude definitivamente il match con i liberi del solito Shields negli ultimi 20 secondi. Milano vince quindi 69-64 e può sorridere per il successo numero 18 in questa stagione europea, che certifica il raggiungimento aritmetico del record positivo per la prima volta da quando l’Eurolega è a girone unico (stagione 2016/17). Serve però non sbagliare le ultime sei partite di regular season, a cominciare da quella di giovedì prossimo contro il Cska, non solo per qualificarsi ai playoff, ma per ottenere anche la più alta testa di serie possibile.