Eurolega: Olimpia ancora ko, a Kaunas vince lo Zalgiris  

EUROLEGA

Milano perde il quarto match di fila: in Lituania finisce 71-62 nonostante i 19 punti di Mitrou-Long

© Getty Images L'Olimpia incassa la quarta sconfitta di fila in Eurolega perdendo 71-62 a Kaunas contro lo Zalgiris. In Lituania, il match si decide di fatto nel primo tempo, visto che il 16-11 del primo quarto e il 18-13 del secondo regalano la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa. La formazione di Messina paga una serata negativa in zona offensiva, nonostante i 19 punti di Mitrou-Long. Evans (23) trascina invece gli uomini di Maksvytis.

L'Olimpia torna da Kaunas con la quarta sconfitta di fila in Eurolega: lo Zalgiris si impone 71-62 raccogliendo quanto seminato nel primo tempo. Il +9 finale, infatti, è frutto del 16-11 dei 10 minuti d'apertura e del 18-13 del secondo periodo. Nonostante un avvio con pochi canestri, i padroni di casa salgono subito sul 7-0 prima di due realizzazioni consecutive degli ospiti. I problemi offensivi, in ogni caso, limitano la formazione di Messina, con il solo Mitrou-Long a cercare di spingere l'Olimpia verso la rimonta. All'intervallo lungo, tuttavia, è 34-24 in favore dello Zalgiris.

Nel secondo tempo, i lituani tengono sempre a distanza Milano, che non va oltre il -5 dell'ultimo minuto (63-58) prima di una serie di botta e risposta con canestri di Mitrou-Long e i successivi liberi realizzati da Evans e compagni. Finisce 71-62, con le Scarpette Rosse ancora ko dopo i match persi con Barcellona, Real Madrid e Virtus Bologna. Il record dell'Olimpia peggiora ulteriormente: 3-5 contro il 5-3 dello Zalgiris, trascinato da un Evans capace di mettere a referto 23 punti e dalla doppia doppia a quota 10 punti e 10 rimbalzi di Smits. Oltre a Mitrou-Long (19), invece, c'è solo Pangos (11) in doppia cifra per Messina.