Eurolega: Olimpia ko al Forum, l'Alba Berlino sorride all'overtime

basket

L'Armani insegue per tutta la partita, trova il 70-70 nel finale ma cede 80-74 ai tedeschi nel supplementare

© italyphotopress Prima sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano: al Forum, vince l'Alba Berlino 80-74 all'overtime. La formazione di Messina insegue per tutta la partita, trova il 70-70 all'ultimo minuto, ma cede nel supplementare: decidono le due triple di Blatt, che regala la seconda vittoria in altrettante partite ai tedeschi. Non bastano le conclusioni dalla distanza di un super Pangos, autore di 16 punti, e i 15 realizzati da Shields.

Un ko amaro quello che matura al Forum per l'Olimpia Milano: dopo un inseguimento durato quasi 40 minuti, la formazione di Messina cede 80-74 all'overtime contro l'Alba Berlino, che parte forte e fa due su due grazie a Tamir Blatt. L'avvio è tutto in favore dei tedeschi, che doppiano i padroni di casa nel primo quarto e chiudono sul 26-12. Messina, che chiama due timeout già nei primi 10', ricompone i suoi, che iniziano a risalire già nel secondo parziale: all'intervallo lungo, è 38-30 in favore degli ospiti.

Il terzo quarto vede le due squadre ribattere colpo su colpo, così a salire in cattedra nel quarto è Kevin Pangos: con tre triple consecutive, l'Olimpia torna a contatto con l'Alba, che sembra scappare ulteriormente nel finale. Paradossalmente, è Milano ad avere l'ultima parola nel finale: Hines pareggia dalla lunetta, poi la tripla di Melli allo scadere impatta sul ferro: 70-70 e secondo overtime in Eurolega dopo quello tra Monaco e Anadolu Efes.

Nel supplementare si segna poco, e a rompere la parità è Tamir Blatt: due triple che, dal 74-74, portano il punteggio sull'80-74, con la seconda conclusione dall'arco che arriva addirittura sulla sirena. L'Alba Berlino fa così due su due in Eurolega grazie ai 13 punti dell'israeliano, gli stessi di Jaleen Smith con Wetzell a 10, mentre sono 8 per Gabriele Procida. Messina, invece, incassa il primo ko nonostante i 16 punti di un Kevin Pangos ispiratissimo dall'arco (4/10), i 15 di Shields e i 10 di Hines. L'Olimpia cercherà il riscatto nella terza partita, in programma a Belgrado contro il Partizan.