Eurolega: nuova sconfitta per la Virtus, il Fenerbahçe non sbaglia

Prosegue il momento negativo della Virtus Bologna in Eurolega, col nuovo ko delle V nere: il Fenerbahçe le travolge col punteggio di 95-81, non bastano i 35 punti di Shengelia. La sfida inizia sul filo dell'equilibrio, poi i turchi volano sul +6 (14-8) e non si voltano più indietro: Melli firma il 22-13 nel primo quarto. Nel secondo periodo la Virtus prova a tenere il colpo e torna addirittura sul -3 con lo scatenato Shengelia (36-33), salvo poi affondare e tornare indietro: 46-37 per il Fenerbahçe a metà partita. I padroni di casa sono in pieno controllo e lo dimostrano alla ripresa delle ostilità, quando affossano definitivamente i felsinei con un parziale di 9-0 e volano sul 69-51: ecco il +18. Shengelia accorcia, ma non c'è partita. Ogni tentativo di rientro della Virtus viene seguito da un netto allungo del Fener, che tocca il suo massimo vantaggio volando sul +19 con Biberovic e McCollum (89-70). I minuti finali sono così di puro garbage time, con le V nere che accorciano con Morgan e Visconti. Melih Mahmutoglu supera i mille punti in Eurolega con la sua unica tripla e il Fenerbahçe vince col punteggio di 95-81: 16a vittoria per i turchi, che riagganciano l'Olympiacos in vetta (16-7). Ennesimo ko stagionale per la Virtus, sempre 16a con 7 vittorie e 17 sconfitte.