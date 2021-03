Eurolega: Mirotic strega l’Olimpia, Barcellona in fuga per il primo posto del girone

BASKET

Milano cade in casa per 56-72 senza vincere nemmeno un quarto e scende a due vittorie di ritardo dai catalani

Nella 30esima giornata di Eurolega l’Olimpia Milano non riesce ad agguantare il Barcellona al primo posto del girone e nello scontro diretto contro i catalani cede per 56-72. Gli spagnoli vincono tutti i quarti a testimonianza del controllo della gara, trascinati da un super Mirotic, miglior marcatore del match con 15 punti. L’Armani Exchange porta il solo Shields in doppia cifra con 10 punti e paga le pessime percentuali di tiro.

Le ambizioni erano alte grazie all’ottimo cammino dell’Olimpia, ma questa volta sul Mediolanum Forum si è abbattuto l’uragano Barcellona. I catalani vincono infatti a Milano per 56-72 e tengono al sicuro il primo posto in solitaria nel girone, allungando quindi a due vittorie il vantaggio sulle Scarpette Rosse. La squadra spagnola sembra sin da subito in ottima serata e chiude il primo quarto in vantaggio di tre punti (12-15) che però nella seconda frazione dilata fino al 29-38 dell’intervallo lungo. Il condottiero sul parquet è senza dubbio Mirotic, che all’ultima sirena sarà miglior marcatore con 15 punti, ma l’Armani Exchange fatica esageratamente al tiro. Nel secondo tempo i ragazzi di Messina provano a forzare una rimonta difficile, ma le difficoltà dall’arco non fanno che confermare che il primo posto in classifica del Barcellona è decisamente meritato. Da segnalare tra gli ospiti anche gli 11 assist di Calathes e gli 11 punti di Hanga, mentre Milano tira addirittura con il 13,3% da tre punti, infilando solamente due misere triple su 15 tentativi: così è impossibile vincere. Shields miglior marcatore di casa con 10 punti.