Eurolega: Milano perde anche a San Pietroburgo, vince lo Zenit 74-70

L’Olimpia Milano subisce la sconfitta consecutiva in Eurolega dopo quella di due giorni fa contro la Unics Kazan. Anche lo Zenit San Pietroburgo passa in casa: 74-70 il risultato finale. Dopo un primo quarto estremamente equilibrato (19-19), l’Armani si porta sul +4 all’intervallo lungo (35-39) grazie ai 5 punti consecutivi di Rodriguez. Sorpasso russo e nuovo pareggio alla fine del terzo (60-60) prima dell’allungo finale vincente dello Zenit. ipp

Ci voleva una forte reazione dopo la brutta prestazione contro la Unics Kazan di mercoledì scorso, ma non c’è stata. Lo Zenit San Pietroburgo strappa nel finale all’Olimpia Milano quel successo che le Scarpette Rosse stavano cercando di conquistare fino all’ultimo. L’Armani incassa così la seconda sconfitta consecutiva esterna in Eurolega (sempre in Russia) e scivola sul record di 8-3 in classifica, perdendo contatto dalla vetta e vedendosi agganciata dallo stesso Zenit. Non bastano i 20 punti con 6 assist di uno straordinario Sergio Rodriguez.

I biancorossi partono con una forte convinzione ed attenzione grazie alle giocate di Melli e a una difesa aggressiva (4-12 al 4’). Tarczewski fa fatica vicino a canestro e l’ex Gudaitis è una presenza viva: i russi piazzano così un 13-0, con il supporto delle giocate di Loyd, ed effettuano il sorpasso. Serve un canestro su rimbalzo offensivo di Hines per spezzare il parziale negativo. Comincia poi un botta e risposta tra le due squadre, con giocate importanti anche da Shields e un ottimo lavoro difensivo di Grant. Il finale di tempo è tutto del Chacho e si porta avanti nel punteggio all’intervallo lungo (35-39).

Come però è successo in avvio partita, l’Olimpia subisce un pesante parziale di 11-0 e deve inseguire nuovamente (48-42 al 24’), anche se una tripla sulla sirena dei 24 di Hall ci mette una pezza. È Mickey il protagonista del buon momento dello Zenit, bloccato da una serie di buone giocate difensive e recuperi milanesi, con l’apporto offensivo di Ricci, per il 57 pari. Gli uomini di Ettore Messina vanno sul +4 con Hines e Rodriguez, ma sprecano più di un’occasione per allungare. Loyd torna a prendersi il palcoscenico: 5 punti e un paio di assist per ribaltare e decidere il confronto, con alcune giocate importanti anche da parte dell’ex Gudaitis. Due errori consecutivi di Milano dall’arco fanno spegnere le ultime speranze.