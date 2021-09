Eurolega: Milano parte con un bel successo, CSKA Mosca piegato 84-74

BASKET

L’Olimpia supera l’ultimo avversario affrontato la scorsa stagione, contro il quale si era assicurata il terzo posto finale: Shields e Rodriguez sugli scudi

Ottimo debutto dell’Olimpia Milano in questa edizione dell’Eurolega. Nonostante un avvio complicato, gli uomini di Ettore Messina s’impongono al Forum 84-74 contro il CSKA Mosca. Russi in vantaggio di un solo punto all’intervallo lungo (45-44) dopo che nel primo quarto l’Armani aveva terminato sotto 29-21. Shields e Hines trascinano i loro compagni al sorpasso (62-59) prima di prendere il largo nell’ultimo periodo con le giocate di Rodriguez. ansa

Dopo il bel terzo posto conquistato nella scorsa edizione, l’Olimpia Milano ricomincia nel migliore dei modi in questa Eurolega. E lo fa proprio nel remake della finalina delle scorse Final Four di Colonia, quando i meneghini tornarono sul podio dopo 29 anni di attesa. Nell’84-74 finale del Forum è decisiva la difesa dei padroni di casa nella seconda metà di gara, con soli 29 punti concessi agli avversari. Sergio Rodriguez e Shavon Shields sono top-scorer, entrambi a quota 17.

Milano in difficoltà e un po’ nervosa in avvio di partita anche per via di un metro arbitrale non particolarmente casalingo. Dall’altra parte invece, nonostante lo choc per l’infortunio al ginocchio di Milutinov (già fuori tutta la seconda parte della scorsa stagione), gli ospiti non si intimoriscono; colpiscono con continuità dall’arco e conquistano tantissimi liberi, soprattutto con Shengelia. L’AX fatica a restare agganciata (19-29 al 9’) perché va sotto anche a rimbalzo. Ma la musica cambia nel secondo quarto: Rodriguez suona la carica, la difesa cresce e le percentuali dei russi calano. Ci sono Hall e Melli a trovare continuità in attacco e Milano va avanti (38-34 al 16’), con il solito contributo di grande sostanza anche di Hines. La tripla di Hall vale il 41-38 in favore dell’Olimpia. Negli ultimi secondi del primo tempo, però, gli ospiti tornano avanti con Shved: all’intervallo lungo il punteggio dice 44-45.

Nel terzo quarto inizia un bel duello corpo a corpo tra le due squadre, con sorpassi e controsorpassi. Shields sale di tono e anche Giampaolo Ricci si mostra positivamente al suo esordio in Eurolega, applaudito dal pubblico del Forum. Un antisportivo subito dall’ex Virtus porta al massimo vantaggio sul +5 (62-57 al 27’), però è una vera battaglia, soprattutto a livello fisico. Le Scarpette Rosse rispondono colpo su colpo e tengono i russi a zero punti per quasi quattro minuti e salgono sul 68-59, per poi raggiungere la doppia cifra di vantaggio col contropiede di Rodriguez. Gli ultimi minuti si trasformano così in passerella per gli uomini di Messina. CSKA battuto ancora con 10 punti di scarto, esattamente come quattro mesi fa in Germania.