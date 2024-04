Eurolega: Milano contro il Maccabi senza Hall. Messina: "Rimbalzi e difesa decisivi"

VIGILIA EUROPEA

L'Olimpia si gioca tutto, ma la vittoria potrebbe non bastare per accedere alla post-season

Il sipario sulla regular season di Eurolega sta per calare e l'EA7 Emporio Armani Milano spera che quella di Belgrado contro il Maccabi Playtika Tel Aviv non sia l'ultima partita. Le possibilità di acciuffare il decimo posto, l'ultimo disponibile per i play-in, sono minime: sarà fondamentale trovare una vittoria e sperare nelle sconfitte di Efes e Partizan. Non sarà disponibile uno dei giocatori più in forma dell'EA7: Devon Hall ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra in allenamento ed è rimasto a Milano per i controlli del caso.

© Ufficio Stampa

L’Olimpia ha vinto le ultime cinque gare casalinghe, senza però entrare in zona play-in a causa del suo record esterno (3-13 al momento). Per il Maccabi, che ha vinto sei partite di fila prima di perdere a Barcellona nel finale, è una gara svuotata di significati pratici perché in ogni caso il settimo posto è stato cristallizzato.

Le parole di Ettore Messina: "Affrontiamo una squadra molto atletica che è stata in grado di raggiungere i play-in nonostante non abbia potuto godere per tutta la stagione del supporto del suo pubblico. Hanno due guardie che trascinano tutti e i loro lunghi sono molto dinamici. Dipenderemo molto dalla qualità della nostra transizione difensiva e dal lavoro che riusciremo a svolgere a rimbalzo".