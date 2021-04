Eurolega, Milano cade a Monaco di Baviera: 85-79, il Bayern si merita gara-4

EUROLEGA

I tedeschi portano la serie sul 2-1 grazie a una strepitosa prova di Lucic, l’Olimpia paga due pessimi quarti, il primo e il terzo, e perde in trasferta

Nei quarti di finale di Eurolega non basta gara-3 per decretare quale squadra si merita il pass per le Final Four, perché il Bayern Monaco si impone 85-79 sull’Olimpia Milano e accorcia lo svantaggio nella serie, ora guidata dall’Armani Exchange per 2-1. In Baviera i tedeschi dominano il primo quarto, si fanno rimontare una volta e poi dilagano nel terzo con un super Lucic. La squadra di Messina tenta il tutto per tutto, ma non basta.

Il Bayern Monaco riesce a fare quel che non era andato in porto nel primo match della serie, difende il vantaggio accumulato, e si prende gara-3 con un meritato 85-79 sull’Olimpia Milano. I tedeschi partono col piede sull’acceleratore, come prevedibile, mentre la squadra di Messina supera il suo 0/6 dal campo dopo 180 secondi a secco. A metà frazione le Scarpette Rosse hanno già pareggiato il punteggio a quota 9, ma i bavaresi rispondono con un secco parziale di 14-0 e alla prima sirena il punteggio è 23-9: gli ospiti che arrancano a 4/14 dal campo. La serata a folate si conferma nella seconda frazione, perché Shields e compagni ricuciono quasi tutto il divario danzando per uno splendido 2-13 e, prima dell’intervallo lungo, una tripla di Brooks segna il primo vantaggio dell’Armani Exchange: i ragazzi di Trinchieri però reagiscono e al giro di boa guidano 39-35. Delaney unica individualità di spicco a questo punto, ma Milano paga un terribile 26% (4/15) dall’arco e la metà degli assist degli avversari.

Come già visto prima sul parquet, l’Olimpia comincia malissimo anche il secondo tempo e il Bayern Monaco gongola con Baldwin e Lulic che inaugurano la doppia cifra di punti per primi: altro 14-0 di parziale che fa male a Messina e ancora una volta passano minuti prima che gli ospiti facciano pace con il canestro. Lo fa per primo Shields con l’intento di dare via alla seconda rimonta, questa volta da -18, ma Lucic è tosto da arginare e solo Rodriguez pare avere sufficiente mordente: 64-51 a 10’ dalla fine. Delaney (18 punti totali) apre l’ultima frazione con un bel gioco da quattro punti che lima lo svantaggio al di sotto della doppia cifra e poco dopo si avvicina fino a -6. Trinchieri non ha però certo voglia di uscire dall’Eurolega con un’altra rimonta e i suoi scongiurano l’evenienza, spingendo in fuga dall’Armani Exchange e chiudendo sul 85-79 nonostante il tentativo finale milanese. Lucic miglior marcatore con 27 punti, venerdì prosegue la serie a Monaco di Baviera per gara-4.