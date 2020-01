Eurolega: Milano batte ancora il Panathinaikos, al Forum finisce 96-87  

EUROLEGA

Vittoria convincente per Milano in Eurolega, la terza degli ultimi quattro impegni in questa competizione. Al Forum, la squadra di Ettore Messina si impone per 96-87 e supera i greci in classifica in virtù degli scontri diretti, avendoli battuti anche in trasferta. L'Olimpia raggiunge il sesto posto nel giorno del suo 84esimo compleanno, e lo deve soprattutto ai 22 punti di Sergio Rodriguez e ai 17 di Keifer Sykes, decisivo nel secondo tempo.

È la terza vittoria in quattro partite, la seconda consecutiva. Milano sembra aver definitivamente messo alle spalle il periodo nero e schiaccia al Forum il Panathinaikos, diretta concorrente per i playoff di Eurolega. Il primo strappo dei padroni di casa avviene in apertura di secondo parziale, quando sale in cattedra Riccardo Moraschini (12 punti tutti nel primo tempo), con una tripla e una schiacciata dopo che Arturas Gudaitis aveva fermato Kostantinas Mitroglou. Milano va sul +8 con una bomba di Michael Roll, gli ospiti ricuciono parzialmente con Jacob Waley, ma la tripla di Sergio Rodriguez e, soprattutto, quelle di Vlado Micov portano l'Armani al +10 (44-34) dell'intervallo.

Nel primo tempo le Scarpette Rosse incidono soprattutto dall'arco, con un 7/14 di squadra che i greci non sanno replicare, e il simbolo di questo gap sta tutto nella prestazione al tiro di Nick Calathes: 1/8 dal campo, 0/2 da tre e soli quattro punti messi a referto. Sergio Rodriguez firma il +12 in avvio di ripresa, il Panathinaikos è solo Jimmer Fredette (28 punti con 5/8 da tre e season-high per l'ex Nba), ma “El Chacho” realizza due bombe consecutive e riporta i greci a distanza di sicurezza. I canestri di Sykes (15 dei suoi 17 punti arrivano nel secondo tempo) e Roll fanno il resto: l'Armani approccia l'ultimo quarto con un comodo +16 (73-57). La squadra di Rick Pitino non si avvicina oltre il -7 e si affida fino alla fine a Fredette, Milano è brava a rintuzzare ogni tentativo di recupero e conquista il decimo successo stagionale in Europa. Vittoria che vale il sesto posto e il sorpasso in classifica ai greci, battuti anche all'andata.