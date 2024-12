Eurolega: la Virtus vince ancora, 83-69 all'Asvel

La Virtus non si ferma e aumenta il suo vantaggio anche ad inizio ripresa, così a 10' dalla fine è +21 (66-45) per i vicecampioni d'Italia. L'Asvel prova anche a riavvicinarsi, ma riesce solo a rosicchiare qualche punto, ma chiudendo comunque a -14. Finale, per una volta, senza patemi per Bologna, che vince e sale a 5-13. Il record resta decisamente negativo, ma con Ivanovic la rimonta almeno per il play-in (distante ora quattro partite) non è più impossibile. Il migliore è Polonara, autore di 17 punti e 9 rimbalzi, ma anche Clyburn (13), Diouf (10) e Morgan (10) vanno in doppia cifra. Inutili invece i 18 di Maledon per la squadra di Poupet.