Eurolega: l'Olimpia vince ancora, travolto l'Alba Berlino

Terzo successo consecutivo, il secondo con almeno 100 punti realizzati: l'Olimpia si sta prendendo la scena in Eurolega. Al Forum, la squadra di Messina domina nella ripresa, batte 100-68 l'Alba Berlino e vendica il ko dell'andata con i tedeschi, che durano solo metà partita. Dopo il 23-19 del primo quarto, infatti, ecco il 24-24 del secondo: tradotto, 47-43 all'intervallo lungo del match di Assago. I campioni d'Italia in carica capiscono che bisogna accelerare per non rischiare la beffa come in Germania e giocano un terzo quarto ai limiti della perfezione: attacco stellare con 31 punti messi a segno, difesa asfissiante aiutata dagli errori degli ospiti.



Procida e Spagnolo (che non scende proprio in campo) non ripetono i clamorosi numeri dell'andata e così, con il 31-10 del terzo periodo, si arriva a 10 minuti dalla fine che il tabellone dell'Unipol Forum dice 78-53 per l'Armani. Il match, di fatto, va in archivio, ma l'Olimpia si concede un parziale finale di 8-0 per raggiungere di nuovo la tripla cifra, come a Belgrado col Maccabi. Decisivi Mirotic, LeDay e Shields, che mettono a referto rispettivamente 21, 18 e 16 punti, mentre in doppia cifra ci sono anche Brooks (12) e Bolmaro (11). E ora, il record di 12-9 autorizza l'Olimpia a sognare: la zona playoff non è mai stata così vicina. Sarà fondamentale ancora l'apporto del pubblico di Assago: giovedì arriva il Partizan.