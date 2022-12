Eurolega: l'Olimpia risorge, Stella Rossa ko a Belgrado

BASKET

Milano parte forte in Serbia e resiste: il 71-67 vale la vittoria dopo nove ko di fila

© ansa Dopo nove sconfitte di fila, l'Olimpia Milano torna alla vittoria in Eurolega: 71-67 a Belgrado contro la Stella Rossa. In Serbia, la formazione di Messina parte forte esattamente come con Panathinaikos e Maccabi, chiudendo sul 43-29 il primo tempo ma riuscendo a resistere nella ripresa. Decisivi i 19 punti di Baron, i 15 di Davies e gli 11 di Hall, mentre per i padroni di casa non bastano i 20 messi a segno da Petrusev.

Finisce l'incubo in Eurolega: dopo nove ko di fila, l'Olimpia Milano torna alla vittoria imponendosi 71-67 su uno dei campi più difficili e di fronte a un pubblico tra i più scatenati di tutta la competizione. Come con Panathinaikos e Maccabi, la formazione di Messina parte meglio e chiude il primo quarto dell'Aleksandar Nikolić sul +10. Nel corso del secondo periodo, gli ospiti si portano anche sul +15, ma a metà gara è 43-29 in favore di Milano.

Nella ripresa, però, tornano i fantasmi che da nove partite caratterizzano le sfide dell'Olimpia in Eurolega: blocco offensivo, paura e ritorno degli avversari. Avanti 66-51 a metà ultimo periodo, la Stella Rossa trova un parziale di 13-0, riportandosi a un possesso di distanza (66-64). Nel momento peggiore, emerge però uno dei migliori in campo: Billy Baron che, con una fondamentale tripla, taglia le gambe ai serbi. La conclusione da quasi metà campo di Nedovic spaventa ulteriormente Milano (69-67), ma i liberi di Mitrou-Long chiudono i giochi: finisce 71-67, con le Scarpette Rosse che tornano a sorridere.

Sospiro di sollievo per Messina, che vince grazie a un poderoso Billy Baron: 19 punti con 5/10 dall'arco, ma un ottimo contributo lo danno anche Davies (15) e Devon Hall con 11 punti e due triple. I 20 con 11 rimbalzi di Filip Petrusev, invece, non salvano la Stella Rossa, ko dopo sei vittorie di fila e ora a 7 successi e 7 sconfitte. L'Olimpia abbandona l'ultimo posto, ma il record è comunque negativo: 4-10 in queste prime quattordici partite di Eurolega.