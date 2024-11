Salta a sorpresa una panchina di Eurolega. Dopo la sconfitta in campionato contro il Le Mans, il Monaco ha esonerato Sasa Obradovic. La panchina è momentaneamente affidata all'assistente Manuchar Markoishvili, ex Treviso, Cantù e Reggio Emilia. Tra i nomi per la sostituzione del coach serbo c'è anche Sergio Scariolo.