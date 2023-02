Eurolega: brutto ko per la Virtus, il Barcellona travolge Scariolo

BASKET

© twitter Il pubblico di Bologna assiste ad una delle peggiori prestazioni stagionali della Virtus, che viene travolta dal Barcellona con un 92-75 che non rispecchia il dominio blaugrana. I blaugrana approfittano infatti di un'astinenza di oltre sei minuti dei rivali per chiudere sul +20 a metà gara, e in seguito dilagano fino al +35. L'ultimo quarto, favorevole alla Virtus, stabilisce un risultato più contenuto. Il top-scorer è Mirotic, con 17 punti.

La Virtus Segafredo Arena assiste ad una delle peggiori prestazioni stagionali della formazione di Scariolo, che viene travolta dal Barcellona: il 92-75 finale, stabilito da un ultimo quarto favorevole ai bolognesi, non rispecchia il dominio blaugrana. La sfida sembra iniziare bene per la formazione italiana, che si porta iniziale sul 6-5, salvo poi venire travolta dalla reazione avversaria. Il Barça, con un ispirato Mirotic (17 punti totali), si porta sul +9, prima della reazione virtussina con Bako e Belinelli. Il primo quarto si chiude sul 22-17 per i blaugrana e sembra il preludio a una sfida equilibratissima, ma non sarà così.

Nell'avvio del secondo periodo la Virtus si porta sul -1 (24-23), ma ai bolognesi si spegne completamente la luce. Per sei, lunghissimi, minuti la formazione di Scariolo non mette a referto neanche un punto. Ha gioco facile il Barcellona, che con le triple di Laprovittola e Abrines scava un solco enorme e incolmabile. Shengelia interrompe il digiuno a un minuto dal riposo, ma a metà partita il punteggio è di 47-27 per il Barça. La situazione non migliora nel terzo periodo, con gli spagnoli che si portano sul +35 approfittando delle difficoltà felsinee (74-39). Decisamente più combattuto l'ultimo quarto, giocato ad alta intensità in una gara già definitivamente indirizzata: Jaiteh, Mannion e Bako danno la scossa alla Virtus, che rosicchia svariati punti con un parziale di 36-18. La sfida si chiude col successo del Barcellona, che vince 92-75 in una sfida dominata dall'inizio alla fine. Arriva dunque il tredicesimo ko stagionale in Eurolega per la Virtus, ora 12a con undici vittorie in 24 sfide, mentre il Barça è terzo.